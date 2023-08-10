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Meteoroloji Zonguldak’a uyarı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 17:01
  • Giriş: 10.08.2023 17:01
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:01
Kaynak: İHA
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Meteoroloji Zonguldak’a uyarı

Bugün gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Zonguldak için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

Vatandaşlar sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıldı.

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