Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Bayburt, Erzurum ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. 14.07.2024 pazar günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzey ve doğusu (Erzurum merkez, Aşkale, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan, Köprüköy ilçeleri) ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”