Meteorolojiden 34 ile pazar günü için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlül hava tahmininde 34 il için pazar günü kar yağışı uyarısı yaptı.

Yurt
  • 17.02.2026 18:23
  • Giriş: 17.02.2026 18:23
  • Güncelleme: 17.02.2026 18:30
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sitesine yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 22 Şubat Pazar günü 34 ilde kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

MGM'nin sitesinde paylaşarak kar yapışı uyarısı yapılan 34 şehir ise şöyle:

  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Ardahan
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bitlis
  • Bolu
  • Çorum
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gümüşhane
  • Kars
  • Karabük
  • Karaman
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Konya
  • Kütahya
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Sivas
  • Tokat
  • Yozgat
