Meteorolojiden 34 ile pazar günü için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sitesine yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 22 Şubat Pazar günü 34 ilde kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

MGM'nin sitesinde paylaşarak kar yapışı uyarısı yapılan 34 şehir ise şöyle: