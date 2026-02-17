Meteorolojiden 34 ile pazar günü için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlül hava tahmininde 34 il için pazar günü kar yağışı uyarısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sitesine yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 22 Şubat Pazar günü 34 ilde kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.
MGM'nin sitesinde paylaşarak kar yapışı uyarısı yapılan 34 şehir ise şöyle:
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Ardahan
- Bayburt
- Bilecik
- Bitlis
- Bolu
- Çorum
- Erzurum
- Eskişehir
- Gümüşhane
- Kars
- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Konya
- Kütahya
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Sivas
- Tokat
- Yozgat