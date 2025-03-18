Meteorolojiden 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bugün yağmur ve sağanak yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri, Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, Batman’ın Sason ilçesi ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde zamanla soğumayla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.