Meteorolojiden 6 il için ‘kuvvetli rüzgar ve fırtına’ uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (1 Mayıs, Perşembe) bölge genelinde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, toz taşınımı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.