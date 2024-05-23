Meteorolojiden Afyonkarahisar için yağış uyarısı

Meteorolojiden Afyonkarahisar ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan sarı kodlu uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskın’, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.