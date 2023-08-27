Meteoroloji’den Aydın’a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Aydın merkez ve Çine, Köşk, Yenipazar, Nazilli, Bozdoğan, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent olmak yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.