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Meteoroloji’den Aydın’a sağanak yağış uyarısı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 17:50
  • Giriş: 04.11.2023 17:50
  • Güncelleme: 04.11.2023 17:50
Kaynak: İHA
Meteoroloji’den Aydın’a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. 

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