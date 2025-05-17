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Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 13:50
  • Giriş: 17.05.2025 13:50
  • Güncelleme: 17.05.2025 13:50
Kaynak: AA
Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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