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Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.12.2024 07:40
  • Giriş: 26.12.2024 07:40
  • Güncelleme: 26.12.2024 07:54
Kaynak: AA
Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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