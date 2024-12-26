Meteorolojiden Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.