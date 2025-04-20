Meteorolojiden Bayburt için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, Bayburt ve çevre iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın, yeni haftada da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün Bayburt’ta yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Bayburt ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmininde bulunan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.