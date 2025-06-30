Meteorolojiden Bayburt için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden Bayburt için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların Bayburt’ta yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.