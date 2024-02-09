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Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2024 16:09
  • Giriş: 09.02.2024 16:09
  • Güncelleme: 09.02.2024 16:10
Kaynak: İHA
Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; 
Cumartesi günü, saat 09.00’da başlayıp Pazar günü 12.00’a kadar Güney ve güneybatı yönlerinden lodos esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40-60 kilometre/saat hamleli 70 kilometre/saatte rüzgar esecektir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” 

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