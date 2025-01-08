Meteoroloji’den buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 10, en düşük 0; İstanbul’da en yüksek 16, en düşük 12; İzmir’de en yüksek 17, en düşük 11 derece olacak.