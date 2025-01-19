Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE DON İLE ÇIĞ

Meteoroloji, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

MGM'ye göre, yurtta sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 2; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 6 derece olacak.