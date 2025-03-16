Meteorolojiden Çankırı için kuvvetli fırtına uyarısı

Çankırı’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı için, 17 Mart Pazartesi günü kuvvetli fırtına tahmininde bulundu. Öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına sebebiyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), bekleniyor. Çankırı ve Kırıkkale ‘de Pazartesi akşam saatlerinden sonra, etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.