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Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'de bugün denizde rüzgarın 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahminini yaparak uyarılarda bulundu.

Güncel
  • 24.05.2024 12:01
  • Giriş: 24.05.2024 12:01
  • Güncelleme: 24.05.2024 12:05
Kaynak: AA
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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