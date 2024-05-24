Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'de bugün denizde rüzgarın 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahminini yaparak uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.