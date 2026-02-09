Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2026 15:05
  • Giriş: 09.02.2026 15:05
  • Güncelleme: 09.02.2026 15:05
Kaynak: AA
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

BirGün'e Abone Ol