Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kuzey Ege ile Güney Ege’nin kuzey kesimleri için yarın sabah saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın cumartesi sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 19.02.2026 14:34
  • Giriş: 19.02.2026 14:34
  • Güncelleme: 19.02.2026 14:36
Kaynak: AA
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

BirGün'e Abone Ol