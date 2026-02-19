Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 19.02.2026 14:42
  • Giriş: 19.02.2026 14:42
  • Güncelleme: 19.02.2026 14:43
Kaynak: AA
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

BirGün'e Abone Ol