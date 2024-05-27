Meteorolojiden Denizli’nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli’nin doğu kesimlerinde gök gürültünü sağanak yağış beklendiğini ifade ederek sel ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Salı günü Denizli’nin Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.