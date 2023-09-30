Meteoroloji’den Diyarbakır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Şırnak ile Batman ve Siirt çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların duyarlı olması istendi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 01.10. 2023 tarihinde Diyarbakır’ın Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Çermik, Dicle, Hani, Kulp, Silvan, Bismil, Kocaköy, Çüngüş, Ergani, Hazro, Lice, Eğil ile Şırnak’ın batısında merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil ve Batman ile Siirt çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı.