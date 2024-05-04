Meteorolojiden Doğu Akdeniz için ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçeleri ve Gaziantep’in batısında kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.



Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.