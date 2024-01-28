Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasında Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklama şöyle: "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (29.01.2024 Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, 30.01.2024 Salı günü 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 31.01.2024 Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, bugün (28.01.204 Pazar) akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 31.01.2024 Çarşamba günü sabah saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."