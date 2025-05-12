Meteorolojiden Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 13.05.2025 Salı Günü ilk saatlerden itibaren Elazığ il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış

anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.