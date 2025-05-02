Meteorolojiden Elazığ’a "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Radarından alınana son verilere göre Elazığ il genelinde beklenene yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.