Meteorolojiden Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "Erzincan ve çevresinde kuvvetli kar yağışına dikkat. 13 Şubat 2025 Perşembe günü Erzincan ve çevresinde beklenen kar yağışının kuvvetli kar (mevcut kar örtüsü üzerine 10-20 cm. ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsü üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.