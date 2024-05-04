Meteorolojiden Erzincan ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Erzincan ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Bugün başlayıp pazartesi günü etkisini kaybedeceği öngörülen kuvvetli yağışla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan ve Bayburt çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışların, yarın (05.05.2024 pazar) akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde (1800 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”