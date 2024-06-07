Meteorolojiden Erzurum için uyarı

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre; Erzurum’da önümüzdeki hafta içine kadar çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.06.2024 Cumartesi günü öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. “ denildi.