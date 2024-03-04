Meteoroloji’den Eskişehir için fırtına uyarısı

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sarı kodla yayınlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızlarında kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerin yüksek kesimlerinde rüzgarın 60 ila 80 kilometre bölü saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Fırtınanın yarın 06.00 ile 16.00 saatleri arasında etkili olacağı değerlendiriliyor.