Meteoroloji’den Eskişehir için pus uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Eskişehir’de bu gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde yer aldığı bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğinin beklenmediği belirtilen rapora göre, bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pusun görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güney yönlerden hafif kuvvette eseceği ön görülüyor.



Eskişehir’de günün en yüksek hava sıcaklığı 33 derece ile Sarıcakaya’da beklenirken, Mihalgazi’de 31, Alpu, Günyüzü ve İnönü’de 28, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ise 27 derece olması tahmin ediliyor.