Meteorolojiden Eskişehir için sağanak uyarısı

Eskişehir’de meteorolojinin tahminlerine göre yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi öğle saatlerinde ise Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta şiddette eseceği günde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması beklendiği aktırıldı.