Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.



Aydın genelinde hafta sonu fırtına ve yağış beklentisi olurken, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda "Aydın’da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.