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Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 23:40
  • Giriş: 26.12.2024 23:40
  • Güncelleme: 26.12.2024 23:40
Kaynak: AA
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

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