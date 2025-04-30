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Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 16:24
  • Giriş: 30.04.2025 16:24
  • Güncelleme: 30.04.2025 16:24
Kaynak: AA
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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