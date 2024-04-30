Meteorolojiden Hakkari için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den, Hakkari il merkezi ve ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, Hakkari il genelinin bugünden (salı) itibaren bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisine girmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışlı sistemin etkisi ile birlikte; mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından (Çarşamba) itibaren mevsim normalleri civarına inmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte perşembe ve cuma günleri yağışlı sistemin etkisini arttırarak bölgesel olarak kuvvetli yağış geçişleri olacağı tahmin edilmektedir. İl genelinin önümüzdeki hafta boyunca yağışlı sistemin etkisinde olması beklenmektedir. Yağışlar esnasında sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, toprak kayması, kaya düşmesi ve heyelan, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.