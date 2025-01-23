Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.

Yapılan değerlendirmede , bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği ifade edildi. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın Güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yapan yetkililer, “Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dediler.