Meteorolojiden kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Cuma günü için yayımladığı raporda, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, Doğu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde kar yağışı görüleceğini duyurdu. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapılırken, Marmara ve Orta Karadeniz’de kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde kar yağışı görülecek; iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı, Marmara ve Orta Karadeniz’de ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
MGM tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA, ÇIĞ VE DON OLAYI UYARISI
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu