Meteorolojiden Kars’a kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Kars için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının 10 dereceyi bulduğu Kars’ta hava çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden İtibaren Iğdır çevrelerinin aralıklı yer yer yağmurlu, Kars ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği Kars’ta rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji Kars, Ağrı ve Iğdır için çığ uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, bölge genelinde Kars, Ağrı ve Iğdır’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.