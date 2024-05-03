Meteoroloji’den Kars’a sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Kars ve bölge iller için sağanak yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Kars ve bölgede rüzgarın Kars’ta kuzeyli yönlerden, Iğdır ve Ağrı’da ise güney batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, bölge genelinde Kars, Iğdır ve Ağrı’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.