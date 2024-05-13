Meteorolojiden Kars’ta toz taşınımını uyarısı

Meteoroloji Kars ve bölge için toz taşımı uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda Kars, Iğdır ve Ağrı’nın Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisinde kalacağı belirtildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Kars ve Ağrı’da güneybatılı yönlerden Iğdır’da kuzeydoğulu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli yağış sırasında ise kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, bölge genelinin Kars, Iğdır ve Ağrı’da Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.