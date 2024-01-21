Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, içlerinde Erzurum’unda olduğu iller için gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade edildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattılar.

Ayrıca oluşması muhtemel riskler karşısında ulaşımda aksamalar- buzlanma - don olayları olabileceği de belirtildi.