Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli rüzgâr uyarısında da bulunarak, " Rüzgârın, Erzincan’ın doğusu ile Bayburt’un güneyinde ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.