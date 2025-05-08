Meteoroloji’den ’kuvvetli rüzgar’ uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli "kuvvetli rüzgar" uyarısında bulundu.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklenmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.