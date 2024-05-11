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Meteorolojiden ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın gerçekleşecek ‘kuvvetli yağış’ sebebiyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 23:47
  • Giriş: 11.05.2024 23:47
  • Güncelleme: 11.05.2024 23:47
Kaynak: İHA
Meteorolojiden ‘kuvvetli yağış’ uyarısı


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’den yapılan açıklama şu şekilde; “Pazar günü Kayseri genelinde beklenen gökgürültülü soğanak yağışların güneyde yer alan Develi, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahya’lı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.”
Öte yandan, yağış sebebiyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında uyarı yapıldı.

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