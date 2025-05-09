Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi ve pazar günleri ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini ifade eden Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz de var. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, yine Karadeniz Bölgesi’nden Bolu çevrelerinde. Bir de Orta Karadeniz, yani Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine Marmara’da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Cumartesi günü için Marmara’da kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Ülkemizin iç kesimlerinde ise güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Pazar günü Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak"

Vatandaşları hafta sonu etkili olacak kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyaran Özdemirci, "Pazar günü de benzer şekilde iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışları göreceğiz. Pazar günü Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle bu kuvvetli güneyli rüzgarlar yani lodos, ülkemizin doğusunda etkili olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde pazar günü için etkili olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Pazar, pazartesi günü için ülkemizin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklarda azalış gerçekleşecek"

Özdemirci, "Pazartesi günü için de yine iç ve doğu kesimlerde, salı günü için de yine ülkemizin iç, doğu ve güney kesimlerinde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağışları göreceğiz. Şu anda zaten ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşıyoruz. Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak bir düşüş gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine pazar, pazartesi günü için de özellikle ülkemizin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklarda azalış gerçekleşecek. Yer yer mevsim normalleri civarına ve yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz hava sıcaklıklarının" ifadelerine yer verdi.