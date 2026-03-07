Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Mart 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MGM'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C







İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu







KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu







KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu







EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C







DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu







İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu







MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu







AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C







ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu







HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu







°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN °C, 17°C







İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C







ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu







°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 4°C







KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu







BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C







DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu







°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 5°C







ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu







ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C







SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu







°C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 5°C







TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu







DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C







KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı







MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu







°C, 8°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu VAN °C, 3°C







GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.