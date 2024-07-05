Meteoroloji’den Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla’nın iç kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 5 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, bu tür hava şartlarının ulaşımda da aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.