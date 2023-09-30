Meteorolojiden Muğla’nın iç kesimlerine uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın iç kesimlerine ve yüksek kesimlerine yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla’nın dağlık alanlarda ve iç kesimlerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.