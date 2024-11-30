Meteorolojiden Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.



Yapılan son değerlendirmelere göre, 30 Kasım 2024 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (30.11.2024 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.